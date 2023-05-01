Сколько можно заработать на Бинансе? Несколько простых шагов от TU

Название Binance (Бинанс) сегодня известно даже далеким от мира криптовалют людям. Биржа относительно молодая, потому что была основана в 2017 году. Но это произошло на пике роста криптовалют, и этот фактор вместе с высоким качеством услуг со старта вывели Бинанс в мировые лидеры. Уже в 2018 году биржа стала рекордсменкой по объему торгов. Сегодня Binance является синонимом надежности, качества и безопасности в области цифровых валют.
Финансовые аналитики Traders Union рассказали, сколько можно заработать на Бинансе, как эффективно увеличить этот показатель и что для этого нужно делать.
Сказать, что Бинанс — это только криптобиржа, было бы некорректным. За брендом стоит целая развитая бизнес-экосистема, напрямую связанная с блокчейном и цифровыми валютами. Это, в частности, платформа для создания своих криптовалютных бизнес-проектов (Binance Launchpad), бизнес-инкубатор и благотворительный фонд, рассказывают в TU.
Биржа открывает возможности для торговли 400 криптовалютами. Также у Бинанс есть уникальная система поощрения активных трейдеров — это сетка вознаграждения Maker/Taker, благодаря которой наиболее оживленным участникам торгов на Binance выплачиваются дополнительные бонусы.
Заработок на Binance зависит от многих факторов, включая опыт трейдера, объем торгов и волатильность рынка. На Binance можно заработать как на краткосрочных, так и долгосрочных торгах. К примеру, некоторые трейдеры заработали огромные суммы на криптовалютах, которые стремительно выросли в цене в течение короткого периода времени, таких как Bitcoin или Ethereum. Другие трейдеры выбирают менее известные криптовалюты с небольшими объемами торгов, но с высоким потенциалом роста в будущем.
В Traders Union дали советы трейдерам, которые хотели бы зарабатывать на Бинансе больше:
Следовательно, возможности для заработка на Binance не ограничены и зависят только от самого трейдера, от выбранной им торговой стратегии и времени, которое он уделяет торговле. Также для увеличения заработка на Binance нужно выбрать перспективную криптовалюту и не забывать читать полезные материалы по теме. А их в большом количестве предлагает ресурс Traders Union