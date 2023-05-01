Сколько можно заработать на Бинансе? Несколько простых шагов от TU

Название Binance (Бинанс) сегодня известно даже далеким от мира криптовалют людям. Биржа относительно молодая, потому что была основана в 2017 году. Но это произошло на пике роста криптовалют, и этот фактор вместе с высоким качеством услуг со старта вывели Бинанс в мировые лидеры. Уже в 2018 году биржа стала рекордсменкой по объему торгов. Сегодня Binance является синонимом надежности, качества и безопасности в области цифровых валют.

Финансовые аналитики Traders Union рассказали, сколько можно заработать на Бинансе, как эффективно увеличить этот показатель и что для этого нужно делать.

Что такое Бинанс?

Сказать, что Бинанс — это только криптобиржа, было бы некорректным. За брендом стоит целая развитая бизнес-экосистема, напрямую связанная с блокчейном и цифровыми валютами. Это, в частности, платформа для создания своих криптовалютных бизнес-проектов (Binance Launchpad), бизнес-инкубатор и благотворительный фонд, рассказывают в TU.

Биржа открывает возможности для торговли 400 криптовалютами. Также у Бинанс есть уникальная система поощрения активных трейдеров — это сетка вознаграждения Maker/Taker, благодаря которой наиболее оживленным участникам торгов на Binance выплачиваются дополнительные бонусы.

Сколько можно заработать на Бинансе и как увеличить заработок?

Заработок на Binance зависит от многих факторов, включая опыт трейдера, объем торгов и волатильность рынка. На Binance можно заработать как на краткосрочных, так и долгосрочных торгах. К примеру, некоторые трейдеры заработали огромные суммы на криптовалютах, которые стремительно выросли в цене в течение короткого периода времени, таких как Bitcoin или Ethereum. Другие трейдеры выбирают менее известные криптовалюты с небольшими объемами торгов, но с высоким потенциалом роста в будущем.

В Traders Union дали советы трейдерам, которые хотели бы зарабатывать на Бинансе больше:

Изучать рынок. Независимо от того, краткосрочно или долгосрочно торгует трейдер, важно понимать тенденции рынка и прогнозировать его движения. В этом поможет получение навыков технического и фундаментального анализа.

Диверсифицировать активы. Аналитики Traders Union советуют не ставить все на одну карту. Распределение инвестиционного капитала между разными криптовалютами поможет снизить риски.

Не вкладывать больше, чем может позволить бюджет. Стоит следовать стратегии управления рисками и увеличивать свой капитал постепенно.

Учиться у опытных трейдеров. Полезным будет присоединиться к сообществам трейдеров на Binance и следить за мнениями опытных участников.

Быть готовым к потерям. На криптовалютном рынке существует высокий риск потерь, поэтому нужно принять этот факт. Потери — это нормальная часть инвестирования в любой рынок.

Следовательно, возможности для заработка на Binance не ограничены и зависят только от самого трейдера, от выбранной им торговой стратегии и времени, которое он уделяет торговле. Также для увеличения заработка на Binance нужно выбрать перспективную криптовалюту и не забывать читать полезные материалы по теме. А их в большом количестве предлагает ресурс Traders Union