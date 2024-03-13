С ремонтом и мебелью. За сколько можно купить бюджетное жилье в Киеве

Купить квартиру в Киеве недорого – о таком мечтают многие. Стоимость квартир зависит от многих факторов: играет роль не только состояние жилья и количество квадратных метров.
На какие суммы рассчитывать тем, кто хочет купить бюджетную однокомнатную квартиру в Киеве, в комментарии РБК-Украина рассказывает риелтор агентства недвижимости Valion Валерия Малюцкая.
При поисках бюджетной недвижимости в Киеве следует понимать, что на цену недвижимости влияют такие факторы, как локация (район), инфраструктура вблизи дома, транспортная развязка, близость метро, наличие или отсутствие ремонта и даже документы, говорит риелтор.
"Все это играет роль, когда мы говорим о рыночной стоимости жилья. Надо учитывать все пожелания покупателя. К примеру, мы напоминаем, что в области цены на недвижимость ниже, что позволяет сэкономить, иногда существенно", – замечает Валерия Малюцкая.
Так, в селе Софиевская Борщаговка в непосредственной близости от города однокомнатную квартиру можно купить за 60 000 долларов, приводит пример риелтор.
"Это будет жилье с хорошим ремонтом, с мебелью и техникой. Также это будет новый дом, которому не больше 10 лет. Но находится такая квартира за чертой столицы, и плюс – надо учитывать большие пробки утром и вечером. А если мы берем ту же сумму (60 000 долларов), то в Киеве за нее тоже можно купить неплохую однокомнатную квартиру в новостройке, но без ремонта", – объясняет собеседница.
По просьбе РБК-Украина Валерия Малюцкая приводит актуальные средние цены на жилье – готовое от частных собственников и от компаний-застройщиков.
Примерные цены по районам в Киеве на вторичном рынке:
"Из этой статистики можем сделать вывод, что самую дешевую однокомнатную квартиру можно купить в Святошинском или в Деснянском районах. Самые дорогие квартиры – в Печерском и Шевченковском", – говорит риелтор.
Средние цены на квартиры на первичке от застройщиков:
Покупая жилье от застройщика, нужно учитывать затраты на ремонтные работы, которые "влекут" существенную часть средств.
"Самые дешевые квартиры – в Деснянском, Соломенском и Дарницком районах. Самые дорогие, как и на вторичном рынке – в Печерском и Шевченковском. При подборе квартиры на первичном рынке нужно иметь в виду, что нужно еще учитывать расходы на оформление документов и дальнейший ремонт", – советует специалист агентства Valion.
Напомним, в Украине работает программа кредитов на жилье єОселя, по которой квартиру или дом можно приобрести с низкими процентами. Благодаря запуску программы в последние месяцы в Киеве и других городах продажи жилья активизировались – и на первичке, и на вторичке. Риелтор Валерия Малюцкая в комментарии РБК-Украина отметила, что благодаря этому уровень продаж квартир в столице вернулся к "довоенному" уровню.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.