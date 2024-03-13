С ремонтом и мебелью. За сколько можно купить бюджетное жилье в Киеве

Какое жилье можно купить за 60 тысяч долларов в Киеве и за городом

При поисках бюджетной недвижимости в Киеве следует понимать, что на цену недвижимости влияют такие факторы, как локация (район), инфраструктура вблизи дома, транспортная развязка, близость метро, наличие или отсутствие ремонта и даже документы, говорит риелтор.

"Все это играет роль, когда мы говорим о рыночной стоимости жилья. Надо учитывать все пожелания покупателя. К примеру, мы напоминаем, что в области цены на недвижимость ниже, что позволяет сэкономить, иногда существенно", – замечает Валерия Малюцкая.

Так, в селе Софиевская Борщаговка в непосредственной близости от города однокомнатную квартиру можно купить за 60 000 долларов, приводит пример риелтор.

"Это будет жилье с хорошим ремонтом, с мебелью и техникой. Также это будет новый дом, которому не больше 10 лет. Но находится такая квартира за чертой столицы, и плюс – надо учитывать большие пробки утром и вечером. А если мы берем ту же сумму (60 000 долларов), то в Киеве за нее тоже можно купить неплохую однокомнатную квартиру в новостройке, но без ремонта", – объясняет собеседница.

Фото: Готовые квартиры с ремонтом за городом можно приобрести по такой же цене, как в Киеве без ремонта (facebook.com/Андрей Колесник)

Сколько стоят бюджетные квартиры в Киеве: цены по районам

По просьбе РБК-Украина Валерия Малюцкая приводит актуальные средние цены на жилье – готовое от частных собственников и от компаний-застройщиков.

Примерные цены по районам в Киеве на вторичном рынке:

Печерский – 126 000 долларов;

Шевченковский – 80 000 долларов;

Голосеевский – 69 000 долларов;

Дарницкий – 65 000 долларов;

Днепровский – 59 800 долларов;

Подольский – 59 000 долларов;

Соломенский – 58 000 долларов;

Оболонский – 54 100 долларов;

Святошинский – 48 000 долларов;

Деснянский – 43 000 долларов.

"Из этой статистики можем сделать вывод, что самую дешевую однокомнатную квартиру можно купить в Святошинском или в Деснянском районах. Самые дорогие квартиры – в Печерском и Шевченковском", – говорит риелтор.

Фото: Недорогое жилье от застройщика можно приобрести в Святошинском районе (facebook.com/luckyland.dim)

Средние цены на квартиры на первичке от застройщиков:

Печерский – 85 900 долларов;

Шевченковский – 60 600 долларов;

Голосеевский – 50 900 долларов;

Дарницкий – 41 000 долларов;

Днепровский – 42 700 долларов;

Подольский – 59 800 долларов;

Соломенский – 41 400 долларов;

Оболонский – 49 700 долларов;

Святошинский – 45 900 долларов;

Деснянский – 38 400 долларов.

Покупая жилье от застройщика, нужно учитывать затраты на ремонтные работы, которые "влекут" существенную часть средств.

"Самые дешевые квартиры – в Деснянском, Соломенском и Дарницком районах. Самые дорогие, как и на вторичном рынке – в Печерском и Шевченковском. При подборе квартиры на первичном рынке нужно иметь в виду, что нужно еще учитывать расходы на оформление документов и дальнейший ремонт", – советует специалист агентства Valion.