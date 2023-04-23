Сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру: ответ главы МВА

"Часов Яр постоянно под обстрелами. Город обстреливают из РСЗО, артиллерии и минометов. Из города по официальным данным за эту неделю эвакуировали более 30 человек, но есть жители, которые сами выезжают", - сообщил начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус.

По его словам, до полномасштабного российского вторжения в Украину в общине проживали 13 тысяч жителей, однако сейчас в общине остается около 10% жителей.

Он также сообщил, что ориентировочно 80-85% многоквартирных домов жителей Часового Яра повреждены.

"Трудно проследить, сколько частных домов повреждены или разрушены в результате боевых действий, потому что есть районы, куда опасно заезжать", - добавил глава МВА.

Напомним, в конце марта российские оккупанты обстреляли Часов Яр и Торецк в Донецкой области. В результате атаки два человека погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.