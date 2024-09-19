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Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменных пунктах

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 сентября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,80 гривен, курс евро - 46,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 45,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает восьмой день подряд приблизился к историческому максимуму, который был достигнут в июле.

Официальный курс на 19 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4508 гривен за 1 доллар (+0,0408 грн).

Курс евро составит 46,1099 гривен за 1 евро (-0,0146 грн).

Учетная ставка НБУ

Национальный банк Украины сегодня объявит решение по учетной ставке. Сейчас этот показатель находится на уровне 13%. От учетной ставки зависят ставки банков по кредитам и депозитам. Кроме того, НБУ может внести изменения в операционную монетарную политику, что может изменить ставки банков по гривневым инструментам и таким образом повлиять на валютный рынок.

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