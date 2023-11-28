Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 ноября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,60 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,27 -36,29 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд после недельного снижения.

Официальный курс на 28 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2173 гривен за 1 доллар (+0,1686 грн).

Курс евро составит 39,6579 гривен за 1 евро (+0,2999 грн).

Ситуация на рынке

По оценке НБУ, ситуация на валютном рынке Украины после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости остается устойчивой.

Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский назвал факторы, благодаря чему удалось добиться курсовой устойчивости.

Во-первых, НБУ постоянно присутствует на валютном рынке и продает валюту, имея для этого достаточно резервов, которые находятся на рекордных отметках благодаря поддержке союзников и программе с МВФ.

С другой стороны, НБУ проводит политику, которая позволяет быть для гривны привлекательным средством для сбережений: сейчас ставки по депозитам выше текущей и ожидаемой инфляции. "Это дает вкладчику не только сохранить сбережения от обесценения, но и заработать какой-то доход дополнительный. И это удерживает средства в гривне, и соответственно они не идут на валютный рынок, не расшатывают ситуацию там", - добавил он.