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Сколько стоят доллар и евро: свежий курс валют в обменных пунктах

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался после небольшого роста. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 июня средний курс доллара по Украине составляет 37,40 гривен, курс евро - 41,15 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,45 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован с 21 июля 2022 года на уровне 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 29 июня составляет 40,0042 гривен за евро (-0,0183 гривен).

Ситуация на рынке

Национальный банк Украины в "Отчете о финансовой стабильности" отметил улучшение ситуации на валютном рынке. Как говорится в отчете, по сравнению с зимними месяцами сократились объемы интервенций НБУ. Этому способствовал рост объемов продаж валюты аграрными предприятиями и уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов.

"Как следствие, наличная гривна укрепилась на 9% с начала года, а наличный курс практически сравнялся с безналичным. В конце прошлого года разница между ними достигала 10%", - говорится в документе.

В НБУ также отметили, что в результате улучшились курсовые ожидания бизнеса и населения. Это, в свою очередь, понижает спрос населения на валюту. В частности, в мае объемы чистой покупки валюты населением были наименьшими с августа прошлого года.

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