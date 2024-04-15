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Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы валют в обменниках

Украина, Понедельник 15 апреля 2024 10:25
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Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы валют в обменниках Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,55 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 42,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,05 гривен, евро по 42,05 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,45-39,48 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает пятый день подряд и обновил исторический максимум.

Официальный курс на 15 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,399 гривен за 1 доллар (+0,2314 грн). Выше курс был только 27 марта - 39,343 грн/доллар.

Курс евро составит 41,9678 гривен за 1 евро (-0,0512 грн).

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение недели с 15 по 21 апреля на валютном рынке Украины возможны колебания курса доллара. Но они не превысят 1,5-2,0%.

Как отметил банкир, ситуация на валютном рынке вряд ли удивит, ведь основные тактические и стратегические действия НБУ не изменятся, к тому же отсутствуют экономические причины для неконтролируемых (непредсказуемых) и безудержных изменений.

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