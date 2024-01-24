Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,20 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 41,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,45-37,47 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара. Доллар подорожал после падения в течение недели.

Официальный курс на 24 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,4544 гривен за 1 доллар (+0,0023 грн). Курс евро составит 40,6905 гривен за 1 евро (-0,1023 грн).

Ситуация на рынке

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, сейчас мы наблюдаем довольно спокойный рынок и укрепление национальной валюты.

По его прогнозу, курс доллара может упасть на межбанке до 37 гривен благодаря выделению Украине западной финансовой помощи. "В случае позывных новостей о финансовой поддержке со стороны стран-членов Европейского Союза и США шанс увидеть курс в 36,50-37,00 грн/доллар растет", - считает Куренной.

В то же время, препятствием для снижения курса доллара могут стать такие факторы, как усиление импорта, изменение регулятором стратегии гибкого курса, если НБУ будет считать, что уровень 37,00 грн/доллар достаточен для укрепления национальной валюты.