Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы валют в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался в конце недели. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 ноября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,80 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 40,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,30 гривен, евро по 40,10 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,22 -36,24 (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 17 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2496 гривен за 1 доллар (-0,0147 грн).

Курс евро составит 39,3054 гривен за 1 евро (-0,0885 грн).

Ослабление валютных ограничений

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

По его мнению, НБУ совершил переход к управляемой гибкости курса ответственно и профессионально.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию - перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легким", - сказал он.

Согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап - либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.