Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины остается стабильным в начале недели. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 ноября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,80 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 40,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,30 гривен, евро по 40,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,10 -36,12 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 20 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,1394 гривен за 1 доллар (-0,1102 грн).

Курс евро составит 39,2582 гривен за 1 евро (-0,0472 грн).

Ситуация на межбанке

НБУ в течение недели 13-17 ноября 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 720 млн долларов, увеличив продажу из резервов по сравнению с прошлой неделей в 1,9 раза.

Таким образом, объем продажи на прошлой неделе значительно превысил средние интервенции НБУ с начала года (523 млн долларов).

В то же время заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Национальный банк продолжает работать над воплощением Стратегии смягчения валютных ограничений на фоне ослабления рисков для устойчивости валютного рынка, дальнейшего снижения инфляции и восстановления экономики.

"Учитывая успешность предыдущих шагов, в частности переход к режиму управляемой гибкости, надеемся на формирование в ближайшей перспективе макрофинансовых" предпосылок для дальнейшего ослабления существующих ограничений в соответствии с утвержденной дорожной картой", - отметил Николайчук.