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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках

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Украина, Пятница 07 июля 2023 11:01
Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины в конце недели стабилизировался. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 июля средний курс доллара по Украине составляет 37,35 гривен, курс евро - 41,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 40,30 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 7 июля составляет 39,8433 гривен за евро (+0,0585 гривен).

Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках

Международные резервы

По состоянию на 1 июля 2023 года международные резервы Украины составляли 38,999 млрд долларов. В июне они увеличились на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года, - 38,352 млрд долларов.

В июне на валютные счета правительства в НБУ поступило 4,286 млн долларов. НБУ продал из резервов на валютном рынке 1,813 млн долларов.

"Поступления от международных партнеров, как и ранее, оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", - отметили в НБУ.

В апреле Национальный банк Украины прогнозировал размер международных резервов Украины до конца 2023 года на уровне 34,5 млрд долларов. Это выше январского прогноза (27,0 млрд долларов).

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