Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменники обновили курсы

По состоянию на утро 12 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 47,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова немного повысил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 12 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,547 гривен за 1 доллар (+0,0357 грн).

Официальный курс евро составит 46,7528 гривен за 1 евро (-0,1342 грн).