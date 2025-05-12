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Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменники обновили курсы

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 47,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова немного повысил курс доллара к гривне. 

Официальный курс на 12 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,547 гривен за 1 доллар (+0,0357 грн).

Официальный курс евро составит 46,7528 гривен за 1 евро (-0,1342 грн).

 

 

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в мае курс американской валюты может расти.

В то же время текущие курсовые показатели будут оставаться ниже тех, что были установлены на начало года (на 1 января 2025 года официальный курс составлял 42,02 грн/доллар).

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