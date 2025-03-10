Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 6 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,40 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 44,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 44,10 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,19-41,22 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с середины октября 2024 года.

Официальный курс на 10 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,2127 гривен за 1 доллар (-0,0615 грн).

Ниже курс был только 15 октября прошлого года - 41,1963 грн/доллар.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, спрос на валюту снизился на прошлой неделе. НБУ в течение недели 3-7 марта 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 504 млн долларов, что на 32% меньше, чем в течение предыдущей недели.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 7,312 млрд долларов, что пока больше, чем бюджетная помощь Украине от международных партнеров (4,1 млрд долларов).

Однако в марте Украине получит новые транши и перекроет продажи валюты.