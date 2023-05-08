Сколько стоят бензин, дизель и автогаз: актуальные цены на АЗС

Розничные цены дизельное топливо в Украине 8 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Цены на бензин выросли, автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,47 гривен за литр (+0,04 гривен), на дизельное топливо - 45,71 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 21,81 гривен за литр (0,00 гривен).

Напомним, по прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.

Отметим, цены на нефть марки Brent на прошлой неделе упали на 5% до 75 долларов за баррель, что должно сделать импортное топливо в Украине еще дешевле.