Сколько стоят 1000 долларов в украинских банках: "свежий" курс валют на 12 августа

Валютный рынок сегодня, 12 августа, держится в привычных пределах, однако цены на покупку доллара и евро в банках и обменниках заметно разнятся.
В каких финучреждениях можно приобрести валюту выгоднее всего и сколько сегодня стоит 1000 долларов - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По состоянию на утро 12 августа, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках для покупки держится на уровне 44,90 (-3 коп.) гривен, продать можно по 44,80 (без изменений) гривен.
Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,91 (-4 коп) гривны, а сдать - по 51,75 гривны.
Фото: курс валют в обменниках 12 августа (инфографика РБК-Украина)
Средний курс доллара в банках на покупку сегодня составляет 45,09 гривен, а сдать можно по 44,59 гривны.
Евро в банках сегодня можно купить по 52,10 гривны, а сдать - по 51,45 гривны.
Фото: курс валют в банках 12 августа (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (без изменений) гривен, а картой - 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях "Привата" можно купить по 52,1 (-5 коп) гривны, а картой - 52,08 (-27 коп) гривны.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45 (без изменений) гривен, а для карт курс выше - 45,20 (без изменений) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 52,10 (без изменений) гривны, а картой - 52,35 (без изменений) гривны.
"ПУМБ" продает доллары в кассах по 45,20 (без изменений) гривен, а для карточек - 45 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 52,30 (без изменений) гривен.
Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривны, а евро - по 52,07 (-17 коп.) гривны.
Ощадбанк (в мобильном приложении) и ПУМБ (для карт) - по 45 000 грн (курс 45,00 грн).
Monobank - 45 030 грн (курс 45,03 грн).
ПриватБанк (картой) - 45 040 грн (курс 45,04 грн).
ПриватБанк (в кассах) - 45 050 грн (курс 45,05 грн).
Ощадбанк (для карт) и ПУМБ (в кассах) - по 45 200 грн (курс 45,20 грн).
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.