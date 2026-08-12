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Сколько стоят 1000 долларов в украинских банках: "свежий" курс валют на 12 августа

08:42 12.08.2026 Ср
3 мин
Курс доллара и евро в обменниках и банках показывает незначительные колебания
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)

Валютный рынок сегодня, 12 августа, держится в привычных пределах, однако цены на покупку доллара и евро в банках и обменниках заметно разнятся.

В каких финучреждениях можно приобрести валюту выгоднее всего и сколько сегодня стоит 1000 долларов - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Ситуация на рынке: По состоянию на 12 августа курс валют в обменниках и банках остается относительно стабильным с незначительными колебаниями.
  • Курс доллара: Средний курс покупки в обменниках составляет 44,90 грн., тогда как в банках он держится выше - в среднем 45,09 грн.
  • Курс евро: В обменниках евро можно приобрести в среднем по 51,90 грн, а в коммерческих банках - по 52,10 грн.
  • Сколько стоит 1000 долларов: Дешевле всего американскую валюту можно приобрести в мобильном приложенииОщадбанка или через карты ПУМБ (45 000 грн), а дороже всего - в кассах ПУМБ и картами в Ощадбанке (45 200 грн).

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 12 августа, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках для покупки держится на уровне 44,90 (-3 коп.) гривен, продать можно по 44,80 (без изменений) гривен.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,91 (-4 коп) гривны, а сдать - по 51,75 гривны.

Фото: курс валют в обменниках 12 августа (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках на покупку сегодня составляет 45,09 гривен, а сдать можно по 44,59 гривны.

Евро в банках сегодня можно купить по 52,10 гривны, а сдать - по 51,45 гривны.

Фото: курс валют в банках 12 августа (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (без изменений) гривен, а картой - 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях "Привата" можно купить по 52,1 (-5 коп) гривны, а картой - 52,08 (-27 коп) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45 (без изменений) гривен, а для карт курс выше - 45,20 (без изменений) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 52,10 (без изменений) гривны, а картой - 52,35 (без изменений) гривны.

"ПУМБ" продает доллары в кассах по 45,20 (без изменений) гривен, а для карточек - 45 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 52,30 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривны, а евро - по 52,07 (-17 коп.) гривны.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня

Ощадбанк (в мобильном приложении) и ПУМБ (для карт) - по 45 000 грн (курс 45,00 грн).

Monobank - 45 030 грн (курс 45,03 грн).

ПриватБанк (картой) - 45 040 грн (курс 45,04 грн).

ПриватБанк (в кассах) - 45 050 грн (курс 45,05 грн).

Ощадбанк (для карт) и ПУМБ (в кассах) - по 45 200 грн (курс 45,20 грн).

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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