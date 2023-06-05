Сколько стоит доллар в Украине: обменники выставили свежий курс валют

Средний курс доллара по Украине по состоянию на утро 5 июня упал на 10 копеек до 37,40 гривен в продаже. Курс евро упал на 10 копеек до 40,45 гривен за евро. При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 39,75 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 5 июня составляет 39,346 гривен за евро (+0,1938 гривен).

Межбанк

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 29 по 2 июня 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 11,93 млн долларов и продал 468,95 млн долларов. Негативное сальдо составило 457,01 млн долларов.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 442,36 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 131,00 млн долларов и продал 10 747,64 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 10 616,64 млн долларов.

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.