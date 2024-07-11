Сколько часов можно работать во время аномальной жары: объяснение Гоструда

При какой температуре можно работать

В ведомстве отмечают, что для разных видов работ допустимые показатели температуры разные. Однако верхним пределом температуры на постоянных рабочих местах (там, где работник проводит более половины своего рабочего времени или не менее двух часов подряд), температура 28 градусов выше нуля.

Если работу нужно выполнять под открытым небом или на открытых площадках, ее продолжительность не должна превышать 4-5 часов за смену.

При этом продолжительность перерывов должна быть не менее 10% рабочего времени на каждые два градуса превышения. В ходе этого сотрудники должны находиться в помещениях не ниже 25 градусов.

Это связано с тем, что резкие перепады температур значительно повышают риск сердечных приступов.

Если температура на улице выше 35 градусов, продолжительность работы должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут в охлаждаемых помещениях.

Допустимая продолжительность нагрузки за рабочую смену для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, не должна превышать 4-5 часов, а без такой специальной одежды - 1,5-2 часа.

Если температура превышает 37 градусов, то такая работа считается опасной. Тогда работодателям советуют изменить порядок рабочего дня и перенести часы работы на утреннее и вечернее время.

Как уберечь здоровье во время жары

Чтобы организм не ощущал обезвоживания, нужно соблюдать питьевой режим. Во время физических работ при температуре воздуха более 30 градусов тепла следует выпивать не менее поллитра воды в час.

Также нельзя работать на высоте в открытых местах при скорости ветра 10 м/с и более и при температуре воздуха более 35 градусов. Неотложные работы на высоте в более сложных погодных условиях (при других температурах) выполняются по решению работодателя.