RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько госпредприятия заработали для бюджета Украины: данные Минэкономики

Фото: госпредприятия заработали для бюджета Украины 19 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики подготовило проект постановления Кабмина о базовом нормативе отчисления доли прибыли на выплату дивидендов за 2022 год государственных предприятий и компаний с долей государства более 50%. Ожидается поступление 19,4 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.

Проектом предусматривается:

  • - утвердить базовый норматив отчисления доли прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в 2022 году, в размере 50%;
  • - для АО "Ощадбанк", "Оператор рынка" и ЧАО "Укргидроэнерго", "Укрфинжилье", "Украинское Дунайское пароходство" в размере 30%;
  • для АО "ПриватБанк" в размере 80%.

По предварительным расчетам, в случае принятия проекта прогнозная сумма дивидендов в государственный бюджет в 2023 году составит примерно 19,4 млрд гривен (без учета НАК "Нафтогаз Украины").

Отметим, чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2022 год составила 30,25 млрд. гривен. В случае выплаты 80% банк перечислит в бюджет 24,2 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономикиВВП