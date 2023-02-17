Сколько госпредприятия заработали для бюджета Украины: данные Минэкономики

Минэкономики подготовило проект постановления Кабмина о базовом нормативе отчисления доли прибыли на выплату дивидендов за 2022 год государственных предприятий и компаний с долей государства более 50%. Ожидается поступление 19,4 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.
Проектом предусматривается:
По предварительным расчетам, в случае принятия проекта прогнозная сумма дивидендов в государственный бюджет в 2023 году составит примерно 19,4 млрд гривен (без учета НАК "Нафтогаз Украины").
Отметим, чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2022 год составила 30,25 млрд. гривен. В случае выплаты 80% банк перечислит в бюджет 24,2 млрд гривен.