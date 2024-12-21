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Минюст спрогнозировал сроки восстановления госреестров после кибератаки

Фото: первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко (https://facebook.com/mykola.kucheryavenko)
Автор: Наталья Кава

На полное восстановление государственных реестров Минюста понадобится около двух недель. На днях их атаковали российские хакеры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.

Он рассказал, что это была самая мощная кибератака россиян на реестры, однако никакой информации в результате нее потеряно не было.

"Минюст в режиме 24/7 восстанавливает реестры. К этому времени будут восстановлены, как мы надеемся, платформы, на которых будут восстанавливаться реестры", - сказал Кучерявенко.

Что предшествовало

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина рассказала о том, что были атакованы государственные реестры. Из-за кибератаки была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

По словам Стефанишиной, за атакой стоят российские хакеры. Время первоочередного восстановления реестров составит ориентировочно до двух недель.

Подробно о кибератаке - в материале РБК-Украина.

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