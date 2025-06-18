Сколько времени уйдет на идентификацию переданных РФ тел украинских защитников: ответ МВД

Возвращение тел украинских защитников

Украина и РФ достигли договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников 2 июня во время второго раунда переговоров в Стамбуле. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".

Первый этап обмена состоялся 11 июня - Украина вернула тела 1212 павших воинов. Речь идет о погибших на востоке, юге, а также в Курской области.

Следующий этап репатриации состоялся 13 июня, в Украину вернули тела 1200 человек, большинство из которых военнослужащие.

Кроме того, на территорию Украины вернули тела еще 1200 погибших граждан в воскресенье, 15 июня. Это уже четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.