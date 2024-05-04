Сколько времени действует е-рецепт на "Доступные лекарства"? Ответ НСЗУ

Срок действия е-рецепта ограничен и составляет:

30 календарных дней – на лекарства по программе реимбурсации от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, болезней нижних дыхательных путей;

30 календарных дней – на лекарственные средства по программе реимбурсации для лечения лиц в посттрансплантационном периоде;

30 календарных дней – на медицинские изделия по программе реимбурсации (тест-полоски для индивидуального глюкометра для определения уровня глюкозы в крови);

10 дней – на наркотические лекарственные средства.

Что касается срока действия электронного рецепта на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, то он составляет 90 дней.

"Датой выписки е-рецепта является дата, когда врач подписывает рецепт в электронной системе здравоохранения", – напомнили в НСЗУ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине был упрощен способ получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.

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