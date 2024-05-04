Сколько времени действует е-рецепт на "Доступные лекарства"? Ответ НСЗУ

Иногда украинца могут столкнуться с тем, что не успевают погасить полученный электронный рецепт на лекарственные средства или медицинские изделия, подлежащие реимбурсации.
Какой срок действия у е-рецептов рассказывает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
Срок действия е-рецепта ограничен и составляет:
Что касается срока действия электронного рецепта на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, то он составляет 90 дней.
"Датой выписки е-рецепта является дата, когда врач подписывает рецепт в электронной системе здравоохранения", – напомнили в НСЗУ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине был упрощен способ получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.
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