Замість Скічка і Колихаєва: стартував виборчий процес народних депутатів в двох округах

Сьогодні, 1 вересня, стартував виборчий процес народних депутатів в двох округах. Перевиберуть депутатів Ради в №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) округах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК.
Вибори призначили через припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва (обраний мером Херсона) та Олександра Скічка (призначений главою Черкаської ОДА).
У виборах, які заплановані на 31 жовтня, зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців (понад 160 тисяч в ОВО № 184 та понад 130 тисяч в ОВО № 197). Голосування відбуватиметься на 188 виборчих дільницях в Херсонській облаасті та 141 виборчій дільниці в Черкаській.