"Бешеные хаммеристы". Появилось видео, как выездные бригады ВСУ ремонтируют западную технику

На Бердянском направлении работают выездные ремонтные подразделения. Они быстро обслуживают западную технику, задействованную в контрнаступлении ВСУ на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

Так, они оперативно обслуживают предоставленную международными партнерами в качестве материально-технической помощи колесную технику, которая обеспечивает функционирование большого количества транспорта, задействованного в наступательной операции на юге Украины

Военные удивляются мастерству механиков, ведь часто им приходится "ставить на ноги" технику за один день.

"На позициях ты не будешь ее крутить, а если она нерабочая, то это не машина", - говорит один из водителей, который уже пользовался услугами выездных бригад.