"Скажені хаммеристи". З'явилось відео, як виїздні бригади ЗСУ ремонтують західну техніку

На Бердянському напрямку працюють виїзні ремонтні підрозділи. Вони швидко обслуговують західну техніку, що задіяна у контрнаступі ЗСУ на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку.

Так, вони оперативно обслуговують надану міжнародними партнерами у якості матеріально-технічної допомоги колісну техніку, що забезпечує функціонування великої кількості транспорту, задіяного у наступальній операції на півдні України.

Військові дивуються майстерності механіків, адже часто їм доводиться ставити на ноги техніку за один день.

"На позиціях ти не будеш її крутити, а якщо вона неробоча, то це не машина", - каже один із водіїв, який уже користувався послугами виїзних бригад.