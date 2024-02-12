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Отмена выплат для переселенцев с 1 марта: кому нужно подавать заявление

Украина, Понедельник 12 февраля 2024 14:47
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Отмена выплат для переселенцев с 1 марта: кому нужно подавать заявление Фото: части ВПЛ придется писать заявление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компенсацию на проживание для внутренне перемещенных лиц с 1 марта автоматически продлят на шесть месяцев для людей, не имеющих возможности работать. Но некоторым придется подавать заявления.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как сообщила Марчак, продолжат получать деньги "пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты".

По ее словам, выплаты продлят тем пенсионерам, которые получают менее четырех прожиточных минимумов (9444 гривен).

Повторные заявления

Как пояснила Марчак, выплаты смогут и далее получать после подачи нового заявления те семьи, которые либо проживают в зоне боевых действий и у них есть дети, либо проживают на условно безопасной территории (например, в Ивано-Франковской области) и их дети по определенным причинам не могут учиться в формате офлайн, то есть родители должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться.

Кроме того, выплаты продолжат семьям, в которых есть трудоспособные лица, которые сделали шаги, чтобы найти работу, например, вставших на учет в центре занятости. Выплаты продолжат в том числе нашедшим работу.

Кому отменят выплаты

Марчак сообщила, что не будут получать выплаты "взрослые люди трудоспособного возраста, у которых нет детей и которые не работают".

По ее словам, главный принцип для выплат - это доход на члена семьи менее 9444 гривен.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Сейчас выплаты получают около 2,5 млн. человек. Ожидается, что после решения правительства их будут получать 1,5 млн человек.

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Внутренне перемещенные лица Переселенцы с Донбасса Министерство социальной политики
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