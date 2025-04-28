Без отмены прайс-кэпов импорт и системы хранения не будут работать, - эксперт

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии - прайс-кэпы - сдерживают импорт из Европейского Союза и тормозят развитие установок для хранения энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий эксперта ПРООН и члена общественного совета при Министерстве энергетики Андрея Курмаза.

По словам Курмаза, в последнее время ключевые энергетические стейкхолдеры неоднократно призывали к отмене прайс-кэпов именно из-за их негативного влияния на импорт в критические моменты дефицита электроэнергии.

"Прайс-кэпы сдерживают импорт электроэнергии, потому что цена на нее в ЕС в определенные часы суток выше, чем установленные в Украине прайс-кэпы. Соответственно, операция по такому импорту лишена экономической логики: импортер не будет покупать за рубежом электрическую энергию по цене, превышающей цену ее продажи в Украине", - пояснил эксперт.

Кроме того, ценовые ограничения не дают рынку создать условия для развития установок хранения энергии. При отсутствии жестких ценовых рамок, суточные колебания стоимости электроэнергии стали бы сильнее, что создало бы естественные стимулы для инвестирования в хранение: аккумулирование энергии в периоды дешевой генерации и продажа в часы пикового спроса.

"В этот период из-за высокой концентрации солнечной генерации в энергетическом балансе Украины создается значительный профицит электроэнергии, что приводит к значительному ограничению ее использования по команде диспетчера "Укрэнерго". По словам экспертов, солнечные электростанции в таком случае попросту "сливают электроэнергию в землю", - добавил Курмаз.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко ранее заявил, что нужно пересмотреть действующую модель регулирования рынка электроэнергии, в частности - ценовые ограничения.