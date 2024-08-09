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Отмена раздела тарифа на распределение электричества по классам напряжения негативно повлияла на бизнес, - EBA

Фото: отмена разделения тарифа на распределение электричества по классам напряжения негативно повлияла бы на бизнес (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Решение об отказе от разделения потребителей по классам напряжения могло бы привести к серьезным финансовым последствиям для некоторых предприятий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EBA.

"Эксперты Комитета по энергетике Европейской бизнес-ассоциации отмечают, что изменение подходов к тарифообразованию и отмене разделения потребителей по классам напряжения могли привести к серьезным финансовым последствиям для ряда предприятий Украины", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что в случае отмены разделения потребителей на классы распределения по уровню напряжения потребители высоковольтной электроэнергии были бы вынуждены нести затраты, связанные с обслуживанием низковольтных потребителей, фактически субсидируя расходы потребителей 2-го класса.

"Такие дополнительные затраты для промышленных предприятий 1-го класса напряжения ориентировочно могли составлять до 26,1 миллиарда гривен в год. Это не только увеличило бы операционные расходы компаний, но и значительно ухудшило бы конкурентоспособность украинской промышленности", - пояснили в EBA.

Кроме того, иностранные инвесторы, подключавшиеся к высоковольтным электросетям, разрабатывали свои бизнес-планы с учетом тарифа на услуги по распределению электрической энергии для 1-го класса.

Ранее сообщалось, что после назначения нового председателя и членов Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

До этого предыдущий глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявлял, что отказ от раздела тарифа на распределение по классам напряжения – вредное и опасное решение для Украины.

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