Скапинцев не спас "Никс" от поражения на старте Летней лиги НБА: видео

26-летний украинец начал матч против "Шарлотта" на скамейке запасных. В старте "Никс" вышли Вашингтон, Коллек, Гукпорти, Топпин и Дадье.

Однако Скапинцев получил достаточно времени на площадке. На паркете он провел 20 минут. За отведенное время центровой успел набрать 9 очков, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. Его конкурент по позиции Гукпорти выступил скромнее (6+5+2).

Скапинцев выполнил 6 бросков с игры. Четыре попытки украинского баскетболиста были точными. Также он реализовал один штрафной бросок (1 попытка). Впрочем, по статистическому показателю "плюс-минус" результат центрового оказался отрицательным (-4).

"Нью-Йорк" потерпел поражение от "Хорнетс" (90:94). Следующий поединок "Никс" сыграют против "Бруклина" во вторник, 16 июля.