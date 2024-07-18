Скапинцев приложился к победе над "Сакраменто" в Летней лиге НБА

Украинский центровой "Нью-Йорк Никс" Дмитрий Скапинцев провел против "Сакраменто Кингз" третий матч в межсезонном турнире в Лас-Вегасе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Летняя лига НБА
"Нью-Йорк" – "Сакраменто" – 106:105 (23:30, 30:23, 25:22, 28:30)
26-летний украинец в очередной раз начал матч на скамейке запасных. В свою очередь в стартовую пятерку "Никс" попали Коллек, Вашингтон, Хукпорти, Дадье и Бау.
Скапинцев провел на паркете около 17 минут. За отведенное время он набрал 11 очков, совершил 5 подборов и отдал 1 ассист. Также центровой оформил 1 перехват и однажды потерял мяч.
Скапинцев выполнил 5 бросков из игры, четыре из которых оказались точными. Украинец также реализовал три из четырех штрафных. По статистическому показателю "плюс-минус" результат центрового оказался положительным (+8).
Уроженец Черкасс, воспитывался в структуре "Мавп". Не был выбран ни одной из команд на драфте НБА-2020.
На профессиональном уровне дебютировал в составе родного клуба в 2015 году. Позже защищал цвета "Киев-Баскета" и литовского "Панявежиса". Оттуда переехал за океан и отыграл уже два сезона за "Уэстчестер Никс" – фарм-клуб "Нью-Йорка" в Джи-Лиге.
В декабре подписал кратковременный контракт с клубом НБА во время кадрового кризиса команды. Провел по минуте против "Милуоки" и "Индианы" и вернулся в "Уэстчестер".
К слову, накануне сборная Украины U-20 обыграла Косово на Евробаскете-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.