Скандинавський фонд зупиняє інвестиції в Україну через порушення домовленостей Кабміном 

"NEFCO вирішила припинити інвестувати в нові проекти в секторі відновлюваних джерел енергії в Україні до тих пір, поки не буде створена передбачувана і стійка структура, а досягнуті домовленості будуть дотримуються урядом України", - йдеться в заяві.

Основною причиною стало такого рішення стали плани Кабінету міністрів ввести додатковий акцизний податок на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.

До того ж в інвестиційному фонді розчаровані невиконанням урядом України раніше взятих на себе зобов'язань, у тому числі з оплати виробленої "зеленої" енергії.

"NEFCO серйозно розчарована тим, що український уряд переглядає "зелений" тарифи заднім числом для вже затверджених проектів. Це негативно позначається на залученні нових інвестицій і переході України до чистої енергії та енергетичної незалежності. Потрібна передбачувана структура", - йдеться в заяві.