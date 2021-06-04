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Скандинавський фонд зупиняє інвестиції в Україну через порушення домовленостей Кабміном 

Автор: РБК-Україна

Північна екологічна фінансова корпорація NEFCO (Фінляндія) оголосила про припинення інвестицій у відновлювані джерела енергії в Україні через систематичне порушення урядом своїх зобов'язань і планів ввести додатковий податок на "зелену" енергію у вигляді акцизу.

Потрібне заяву скандинавський фонд оприлюднив 3 червня.

"NEFCO вирішила припинити інвестувати в нові проекти в секторі відновлюваних джерел енергії в Україні до тих пір, поки не буде створена передбачувана і стійка структура, а досягнуті домовленості будуть дотримуються урядом України", - йдеться в заяві.

Основною причиною стало такого рішення стали плани Кабінету міністрів ввести додатковий акцизний податок на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.

До того ж в інвестиційному фонді розчаровані невиконанням урядом України раніше взятих на себе зобов'язань, у тому числі з оплати виробленої "зеленої" енергії.

"NEFCO серйозно розчарована тим, що український уряд переглядає "зелений" тарифи заднім числом для вже затверджених проектів. Це негативно позначається на залученні нових інвестицій і переході України до чистої енергії та енергетичної незалежності. Потрібна передбачувана структура", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

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