Скандальний мовний законопроект не внесли до порядку денного Ради

Верховна рада на засідання, 16 липня, не планує розглядати скандальний мовний законопроект №2362 народного депутата Максима Бужанського. Документ не потрапив до порядку денного.

Про це свідчить опублікований на порталі парламенту порядок денний майбутнього засідання.

Так, у порядку денному немає законопроекту № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

Зазначимо, документ нардепа від "Слуги народу" Бужанського передбачає відтермінування до 2023 року переходу на українську мову навчання російськомовних 5-11 класів, який має початися вже з 1 вересня цього року.

Також законопроект пропонує дозволити викладання до 60% предметів російською мовою, тоді як чинним законодавством передбачено всього 20%.

Через плани розглянути цей законопроект на завтрашньому засіданні, низка політичних сил та громадських організацій планували провести акції протесту під Верховною радою.

Нагадаємо, законопроект Бужанського розкритикував мовний омбудсмен та закликав зняти його з розгляду парламенту.

Джерела РБК-Україна розповідали, що Рада планує розглянути законопроект Бужанського цього тижня, щоб встигнути до початку нового навчального року.