Скандальний забудовник Осокорків почав кампанію "чорного піару" проти Кличка, - Білоцерківець

Білоцерківець зазначив, що забудовник продовжує продавати квартири в ЖК, який не буде побудований

Скандальный застройщик времен Януковича, с которым Киев ранее разорвал договор аренды участка земли на Осокорках, начал в социальных сетях и СМИ кампанию "черного пиара" против мэра столицы Виталия Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата и советника киевского городского главы Дмитрия Белоцерковца в в Facebook.

"Пока город в судах отстаивает свою позицию и делает все, чтобы не допустить попыток "Контактбудсервиса" и банка "Аркада" вести строительные работы на территории Осокорков, застройщик пытается "поиграть" в "черный пиар", - заявил парламентарий.

Он напомнил, что Киеврада разорвала договор об аренде земельного участка из-за долга в десятки миллионов гривен и возмущений местных жителей, которые выступили против строительства жилищного комплекса на заповедных озерах.

"Скупая "поддержку", как в соцсетях, так и в интернете в целом, он пытается организовать глупую информационную атаку против городской власти. Креатива ответственным за это, похоже, не хватило, и вышло "криво", - отметил депутат.

Белоцерковец также выложил скриншоты одинаковых постов в социальной сети, где во всех бедах застройщика обвиняется городская власть.

"Аркада" не смогла придумать ничего более креативного, чем скупить публикации в разных малопопулярных группах в Facebook. Но текст - слово в слово, и фото этих публикаций одинаковые, а значит легко предположить, что админам групп просто заплатили за публикации", - подчеркнул советник мэра Киева.

Также он предупредил киевлян, что застройщик продолжает продавать квартиры в жилищном комплексе, который не будет построен.

"Застройщик "Контактбудсервис" и банк "Аркада" начали демпинговать и срочно продавать квартиры в виртуальных и несуществующих домах проекта "Патриотика на озерах". Цель мошенников - втянуть в квартирную аферу как можно больше вкладчиков, чтобы в будущем использовать их для борьбы за незаконную стройку", - уверен Дмитрий Белоцерковец.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Ранее 77 депутатов Киеврады проголосовали за то, чтобы разорвать договор с застройщиком ЖК "Патриотика на озерах".

Фото: facebook.com/dbelotserkovets