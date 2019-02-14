Скандальний забудовник Осокорків почав кампанію "чорного піару" проти Кличка, - Білоцерківець

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Білоцерківець зазначив, що забудовник продовжує продавати квартири в ЖК, який не буде побудований

Скандальний забудовник часів Януковича, з яким Київ раніше розірвав договір оренди ділянки землі на Осокорках, почав у соціальних мережах та ЗМІ кампанію "чорного піару" проти мера столиці Віталія Кличка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата і радника київського міського голови Дмитра Белоцерківця в Facebook.

"Поки місто в судах відстоює свою позицію і робить все, щоб не допустити спроб "Контактбудсервісу" і банку "Аркада" вести будівельні роботи на території Осокорків, забудовник намагається "пограти" в "чорний піар", - заявив парламентарій.

Він нагадав, що Київрада розірвала договір про оренду земельної ділянки через борги в десятки мільйонів гривень і обурення місцевих жителів, які виступили проти будівництва житлового комплексу на заповідних озерах.

"Скуповуючи "підтримку", як в соцмережах, так і в інтернеті в цілому, він намагається організувати дурну інформаційну атаку проти міської влади. Креативу відповідальним за це, схоже, не вистачило, і вийшло "криво", - зазначив депутат.

Білоцерківець також виклав скріншоти однакових постів в соціальній мережі, де у всіх бідах забудовника звинувачується міська влада.

"Аркада" не змогла придумати нічого більш креативного, ніж скупити публікації в різних малопопулярних групах у Facebook. Але текст - слово в слово, і фото цих публікацій однакові, а отже, легко припустити, що адмінам груп просто заплатили за публікації", - підкреслив радник мера Києва.

Також він попередив киян, що забудовник продовжує продавати квартири в житловому комплексі, який не буде побудований.

"Забудовник "Контактбудсервіс" і банк "Аркада" почали демпінгувати і терміново продавати квартири у віртуальних і неіснуючих будинках проекту "Патріотика на озерах". Мета шахраїв - втягнути в квартирну аферу якомога більше вкладників, щоб у майбутньому використовувати їх для боротьби за незаконне будівництво", - впевнений Дмитро Білоцерківець.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Раніше 77 депутатів Київради проголосували за те, щоб розірвати договір із забудовником ЖК "Патріотика на озерах".

Фото: facebook.com/dbelotserkovets