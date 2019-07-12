Скандальний Окружний адмінсуд Києва спіймали на шахрайстві

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Журналісти виявили схеми, як обходять авторозподіл суддів

Програма "Схеми" показала, якими способами в Окружному адміністративному суді Києва обходять систему автоматичного розподілу справ між суддями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

Як зазначається, в рамках розслідування "Суддівська рулетка: збій системи", яке провела програма "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший") журналісти з’ясували, як суду вдалося обійти автоматичну систему в резонансних справах Романа Насірова, Ігоря Коломойського і Нацбанку та щодо конкурсу на голову митниці.

Журналісти встановили, що 17 квітня 2019 року низка судових позовів могла потрапити на розгляд лише до одного судді Окружного адмінсуду - Ігоря Погрібніченка. Згідно зі звітом про автоматизований розподіл, 38 суддів через різні причини були виключені з числа тих, хто в той день міг розглядати справи.

Голова суду Павло Вовк разом із 28 іншими суддями не могли через "хворобу". Інші судді, як виявилось, були у відпустці або на навчанні. Навпроти кількох прізвищ суддів у звіті причина виключення зазначена як "інше".

​"Схеми" дізналися, що частина цих суддів, які мали б бути відсутніми того дня в суді, насправді ухвалювали рішення. Наприклад, за 17 квітня у судовому реєстрі є ухвали судді Ігоря Смолія, хоча він мав перебувати того дня на оцінюванні у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. У судді Олексія Огурцова, який, у тому числі, був виключений з авторозподілу, також є судова ухвала за той день. Сам суддя пояснив, що 17 квітня проект ухвали готувала його помічниця, а він пізніше в документі цю дату забув виправити.

Ще один спосіб обійти авторозподіл, який виявили журналісти, - помилкова спеціалізація, й ілюстрацією цьому - справа Романа Насірова. Відповідно до звіту авторозподілу від 7 червня 2017 року, 12 суддів були виключені зі списку тих, хто міг розглядати позов Насірова. Кількість суддів скоротилася до п'яти - саме через помилковий вибір спеціалізації, зазначають журналісти. Головуючим суддею був обраний суддя Євгеній Аблов.

Працівник апарату суду обрав спеціалізацію "звільнення з публічної служби", хоча йшлося про повноваження: міг Насіров як голова Державної фіскальної служби надавати податкові розстрочки компаніям на мільярди гривень чи ні?

Пізніше помилковість визначення спеціалізації підтвердила експертиза.

"Певну експертизу було призначено в Інституті експертиз СБУ. Було встановлено, що позовні вимоги, які висувалися Насіровим у своєму позові, не відносяться до категорії "Звільнення з публічної служби", а відносяться до категорії "Адміністрування податків і зборів та інших платежів. Ми вважаємо, що головуючий повинен був переконатися в тому, що порушено порядок визначення категорій справ, він повинен був визначити правильну категорію справи та передати на новий розподіл, але цього всього не було зроблено", - пояснив прокурор САП Роман Симків.

Інший метод обійти авторозподіл, як виявили ​"Схеми" - це маніпуляції зі спеціалізаціями або обмеження кількості суддів за категоріями.

У 2018 та 2019 роках була відсутня спеціалізація суддів в окружному адмінсуді Києва - коли за кожним суддею закріплювали певний тип справ, які він міг слухати, про що офіційно повідомили в апараті Окружного адмінсуду.

Водночас "Схеми" помітили, що спеціалізації продовжували зазначатися навпроти прізвищ суддів у звітах автоматизованого розподілу судових справ і у 2018 році.

Зокрема, це можна побачити по справі, коли Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

​Скарги щодо ймовірного втручання в авторозподіл надходять до Державної судової адміністрації як до органу контролю щомісяця.

"Точної статистики не знаю - скажімо, в місяць може надходити до 10 таких запитів.​ Жаліються, знову ж таки, на те, що неправильно обраний суддя. Вважають, що або когось незаконно виключили із відповідного авторозподілу, або що в авторозподілі брали участь один чи обмежена кількість суддів", - розповів заступник голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький.

У свою чергу, ексголова Ради суддів Олег Ткачук розповів, що звертався до Окружного адмінсуду Києва, але "безрезультатно": "Ми запросили спеціаліста. І запропонували суддям, щоб він подивився, наскільки злагоджено діє система в цьому суді. Але нас не допустили туди до цієї перевірки".

У Вищій раді правосуддя - органі, який має забезпечувати незалежність судової влади- повідомили, що розглядали лише одну скаргу щодо ймовірного втручання в систему авторозподілу справ в Окружному адміністративному суді.

"Що могло би унеможливити чи мінімізувати втручання у розподіл справ в українських судах? З’ясувалося, вже запропоноване рішення - і це Єдина судова телекомунікаційна інформаційна система, щоб розподіл був централізованим, це дозволить уникнути маніпуляцій на місцях", - йдеться у розслідуванні.

На даний момент, зазначають ​"Схеми", досі не затверджений графік запуску цієї системи.