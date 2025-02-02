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Скандальная реклама "Медузы" будет прекращена, все материалы удалили, - посол

Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Берлинское агентство Lure удалило из сети все материалы, связанные со скандальной кампанией российского издания "Медуза". Ранее в европейских городах показали рекламу с использованием кадров с украинцами, пострадавшими от ударов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла в Германии Алексея Макеева.

"Ну что ж, зимнее нашествие медуз на Европу и Канаду мы с вами, кажется, остановили. Только что получил ответ от креативного директора и основателя Lure на мое вчерашнее письмо. Главное в письме - это слова, что Lure удалил все связанные с кампанией материалы из сети и проинструктировал партнеров безотлагательно прекратить их демонстрацию на любых платформах", - отметил он.

По его словам, прекращение демонстрации материалов означает завершение скандальной рекламной кампании.

Он также добавил, что сообщил Ярославу Базилевичу о личных извинениях агентства. Отметим, его изображение было использовано в рекламной кампании. Он потерял жену и трех дочерей в результате российского удара по Львову.

Напомним, вчера МИД Украины осудил кампанию "Медузы", в которой были использованы кадры из разрушенных городов - Львова, Бучи и Бородянки.

Спикер МИД Георгий Тихий потребовал удалить рекламный контент, который эксплуатирует украинские страдания.

Ранее в самой "Медузе" говорили, что готовили "эксперимент" по рекламе своей англоязычной версии почти 8 месяцев. И берлинское агентство Lure бесплатно подготовило ролики. Которые несколько дней в январе демонстрировались в Лондоне, Берлине и Париже.

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