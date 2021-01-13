Скандального фіскала, затриманого при отриманні великого хабаря, звільнили з ДФС

Заступника начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Сергія Лебедка звільнено з займаної посади. Підставою до звільнення став рапорт самого Лебедка.

Про це РБК-Україна стало відомо з наказу голови ДФС Вадима Мельника, копія якого є в розпорядженні редакції.

Як відомо, у 2017 році, коли Лебедко виконував обов'язки начальника управління внутрішньої безпеки податкової, його затримала СБУ за підозрою у вимаганні грошей за відшкодування ПДВ з великого підприємства.

Мова йшла про отримання хабаря у 66 мільйонів гривень. Згодом Лебедка звільнили. Наразі судовий процес по цій справі досі триває, наступне засідання призначили на 18 січня.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ поширювалась інформація, що Сергія Лебедка призначено виконувачем обов’язків начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.