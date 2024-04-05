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Скандальный экс-тренер "Динамо" остался без работы после потасовки с фанатами

Фото: Александр Хацкевич проработал в чемпионате Польши 2,5 месяца (facebook.com/ZaglebieSA)
Автор: Антон Федорцив

Белорусский специалист Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Заглембе" из польского Сосновца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

50-летний тренер не смог улучшить турнирное положение силезцев. Вместо него с командой будет работать местный специалист Марек Сагановски.

Хацкевич возглавил "Заглембе" в середине января. Его появление в рядах аутсайдера польского Дивизиона I тогда связали с переходом клуба под контроль основателя агентства ProStar Вадима Шаблия. Впоследствии в Сосновец приехали новички, в том числе три украинца.

Однако результаты "Заглембе" Хацкевич улучшить не сумел. С ним во главе силезцы проиграли 4 матча польского первенства, а еще два построили вничью. Зато подопечные белоруса анонимно сетовали на методы работы специалиста.

В среду фанаты приехали на тренировку силезцев, чтобы выразить недовольство турнирной ситуацией "Заглембе". Словесный конфликт с командой перерос в драку. Хацкевич якобы получил удар в лицо и еще несколько выпадов ногами по телу, но впоследствии опроверг эту информацию.

К слову, ранее составили перечень самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Судаковым.

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Александр Хацкевич