Скандальная нардеп Безуглая сделала заявление о мобилизации женщин: "навели бы порядок"

В Украине все чаще обсуждают привлечение женщин к мобилизации. Их могли бы приобщать к военному делу, начиная с тыловых должностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Марьяну Безуглую.

"В Конституции нет двух видов граждан. Сейчас у нас есть незаконная дискриминация мужчин. Кроме того, если будут мобилизовать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше - это вам, мужчины, один из факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок", - заявила она.

Безуглая предложила приобщать больше женщин к военному делу, начиная с тыловых должностей, таких как делопроизводство, кадровые вопросы и охрана, что уменьшило бы нагрузку на мужчин, служащих в боевых подразделениях.

По ее мнению, это поможет избежать случаев коррупции в мобилизации и повысить уровень подготовки специалистов в тыловых структурах.

Она также отметила важность трудовой мобилизации, которая сейчас забыта, но могла бы значительно усилить оборонный потенциал Украины.

Безугла отмечает, что мобилизация женщин будет способствовать преодолению "беспорядка" в организации тыловых работ.

"Парадокс: Минобороны провалило мобилизационную политику, генералитет буквально уничтожает своих солдат необдуманными решениями, но эту тему не поднимают - деликатная, видите ли. Возможно, мобилизованные женщины навели бы порядок в беспорядке", - заявила депутат.

По ее словам, подобные инициативы уже неоднократно подавались ею на рассмотрение, однако вопрос оставался вне обсуждения из-за щекотливости темы.

"Война не может быть делом избранных, особенно когда речь идет не просто о территориях или сферах влияния, а о существовании нации и права на жизнь в целом, независимо от внутренних разборок. Без общего национального сопротивления оккупанту война обречена на поражение, а украинская нация - на очередную потерю государственности", - подчеркнула Безуглая.

Напомним, что недавно в правительстве приняли важное постановление, учитывающее потребности мужчин и женщин в армии.