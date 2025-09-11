Скандал в отношениях США и Израиля: удар по Катару вызвал разочарование Трампа, - WSJ

Президент США Дональд Трамп провел напряженный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Разговор состоялся после того, как американская сторона узнала об ударе по ХАМАС в Катаре не от союзника, а от военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Высокопоставленные представители администрации США рассказали, что президент Трамп на этой неделе провел бурный телефонный разговор с премьер-министром Израиля. В частности он выразил глубокое разочарование тем, что Израиль нанес удар по представителям ХАМАС в Катаре, не предупредив об этом США.

Трамп сказал Нетаньяху, что решение атаковать политических лидеров ХАМАС в Дохе, столице Катара, было неразумным.

Более того, по данным издания, президент был в ярости, узнав о нападении от американских военных, а не от Израиля, и о том, что оно было совершено на территории другого союзника США, который выступал посредником в переговорах о прекращении войны в Газе.

Нетаньяху ответил, что у него было немного времени для осуществления ударов и он воспользовался этой возможностью.

Позже, по данным источников издания состоялся второй разговор, который уже был дружеским, поскольку Трамп спросил Нетаньяху, оказалось ли нападение успешным.

Нетаньяху ответил, что не знает, а через несколько часов после этого ХАМАС заявил, что цели Израиля выжили после ударов, хотя шестеро представителей низшего уровня были убиты.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Трамп, преданный сторонник Израиля, все больше разочаровывается в Нетаньяху, который постоянно ставит его в затруднительное положение агрессивными действиями, противоречащими целям Трампа на Ближнем Востоке.

В Газе Трамп выступает за прекращение огня и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАСом. Но он также подчеркнул свою поддержку военной кампании Нетаньяху с целью разгрома Хамаса, заявили чиновники, включая возобновление израильского наступления на город Газа.