Скандал с участником "зернового коридора" GNT Group крайне опасен для инвестклимата Украины, - эксперт

GNT Group, уже более месяца находящаяся в конфликте с американскими кредиторами, несмотря на все меры по взысканию, инициированные кредиторами, создала схему по выводу имущества из собственности должников для предотвращения обращения взыскания кредиторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика.

По данным Кулика, ситуация крайне опасна для инвестклимата Украины и, несмотря на все попытки владельцев GNT Group скрыть ее, в открытых реестрах и сайтах все же удалось отследить их неправомерные действия.

В частности, как утверждает эксперт, компании, подконтрольные Грозе и Науменко, а именно ООО "Ферко" и ООО "Вторметекспорт" - взяли кредит на $17,5 миллионов у банка "Южный", передав ему в ипотеку/залог имущество компаний Группы GNT, в том числе половину зернового терминала в Одесском порту.

В январе 2023 года банк "Южный" инициировал процедуру обращения взыскания, среди прочего, на половину зернового терминала компании "Олимпекс Купе", принадлежащей Группе GNT. Согласно публичным данным, на группу GNT (Олимпекс Купе) приходится перевалка всего около 1 миллиона тонн зерна из общего объема, перевозимого через Зерновой коридор, - 21 млн тонн., то есть менее 5% от объема перевалки.

Ссылаясь на эти скрытые кредиты, банк "Южный" осуществил обращение взыскания на половину зернового терминала, не дождавшись 30-дневного строя после получения уведомлений должником и залогодателем, что является грубым нарушением закона.

Цена продажи составила 156 млн грн, то есть $3,6 млн, в то время как сами Гроза и В.Науменко оценивали стоимость терминала в сотни миллионов долларов. Поиупцем стала компания ООО "Санолта Корм" из Группы Sunolta, также связанная с группой GNT.

Вместе с переоформлением прав на часть терминала одесский регистратор без колебаний переоформил и права на земельные участки в одесском порту, арендованными "Олимпекс Купе" у областного совета. По словам топ-менеджера Argentem Creek Partners, группа GNT неоднократно заявляла американским кредиторам, что не осуществляла никаких торговых операций по меньшей мере с апреля 2022 по июнь 2022 года, однако официальные данные, полученные в рамках уголовного производства, показывают, что ООО "Ферко" с GNT активно торговала, а именно: за этот период (апрель-июнь 2022 года) экспортировала подсолнечное масло, семена подсолнечника и шрот подсолнечный на миллионы долларов США, в том числе из-за операций с компаниями из группы "Санолта".

По мнению эксперта, действия владельцев GNT Group угрожают дальнейшим разочарованием тех одиноких крупных инвесторов, которые когда-то поверили в потенциал украинского агросектора, а также доводят ситуацию до политического уровня.