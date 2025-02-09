Скандал с работником Львовского университета: полиция выясняет обстоятельства инцидента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области .

"Мужчину обнаружили водители на проезжей части на окраине города Житомира 7 февраля около 18:00 и сообщили об этом в полицию", - рассказали в ведомстве.

Как стало известно, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления и медики экстренной помощи.

"Врачи доставили травмированного в реанимационное отделение больницы, где у него были диагностированы тяжелые травмы головы. Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил", - говорят в полиции.

Однако во время первоочередного общения с полицейскими, он отрицал причастность к этому других лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных.

"Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное. Во время первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший - 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей", - отметили правоохранители.

По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил обмундирование, в тренинговый центр.

"Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил указанные повреждения", - констатировали в полиции.

Сейчас следователи Житомирского районного управления полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и механизм получения телесных повреждений в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.