Скандал в Одеському медуніверситеті: в Раді просять президента допомоги від рейдерів

Громадські активісти заявили про "рейдерський захват" приміщень ОНМедУ

Ряд народных депутатов и общественных деятелей Украины обратились к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием вмешаться в ситуацию, которая произошла в Одесском национальном медицинском университете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение к президенту и премьеру.

Как отмечается, речь идет о ситуации, что произошла в ОНМедУ. В июле 2018 года Минздрав Украины досрочно разорвал контракт с ректором Валерием Запорожаном за грубые нарушения им условий контракта и фактическое недопущение к проверки комиссии Минздрава Украины.

"Жертвами этого беззакония стали, прежде всего, высококлассные преподаватели и студенты, которые не получают зарплату и стипендии, которых запугивают и принуждают к незаконным действиям. Де-факто, в ОНМедУ на сегодня создано "государство в государстве" - кучка людей захватила государственное учреждение и не выполняет решений профильного министерства, игнорирует законы и Конституцию Украины. Пришло время положить этому конец!", - говорится в обращении к Порошенко и Гройсману.

Общественные активисты утверждают, что сейчас речь идет о "рейдерском захвате" помещений ОНМедУ, который совершила медицинская мафия, "в рядах которой оказалась разноцветная компания: от бывших доверенных лиц Януковича и лидеров Партии регионов в области до сегодняшних горе-оппозиционеров всех мастей".

"Обращаемся к вам с просьбой взять под личный контроль ситуацию в Одесском Национальном медицинском университете и способствовать возвращению его легитимного руководства к работе, освобождению ОНМедУ от рейдеров, содействовать Министерству здравоохранения Украины в установлении законности в университете и реализации мер по нормализации его работы", - говорится в обращении.

Среди подписантов народные депутаты Владимир Куренной, Давид Макарян, Мария Ионова, Олег Великин, доктора медицинских и юридических наук, и др.

Фото: обращение к Порошенко и Гройсману

Напомним, 20 февраля вооруженные "титушки" в балаклавах и со специальными металлическими щитами в руках заблокировали админздание ОДМеДУ, не допустили туда членов наблюдательного совета вуза, а также членов ректората во главе с и.о. ректора Владленой Дубининой, которая должна подписать проект сметы университета на 2019 год.

В декабре 2018 года Одесский национальный медицинский университет заявил о рейдерском захвате ректората. В Минздраве заявили, что здание взяли под охрану сторонники бывшего ректора вуза Валерия Запорожана.