Скандал в Одеському медуніверситеті: в Раді просять президента допомоги від рейдерів

Фото: Одеський медуніверситет (onmedu.edu.ua)

Громадські активісти заявили про "рейдерський захват" приміщень ОНМедУ

Низка народних депутатів та громадських діячів України звернулася до президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою втрутитись у ситуацію, що сталася в Одеському національному медичному університеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення до президента та прем'єра.

Як зазначається, мова йде про ситуацію, що сталася в ОНМедУ. В липні 2018 року МОЗ України достроково розірвало контракт з ректором Валерієм Запорожаном через грубі порушення ним умов контракту та фактичне недопущення до перевірки комісії МОЗ України.

"Жертвами цього беззаконня стали перш за все висококласні викладачі та студенти, які не отримують зарплатню та стипендії, яких залякують та примушують до незаконних дій. Де-факто, в ОНМедУ на сьогодні створена "держава в державі" - купка людей захопила державну установу та не виконує рішень профільного міністерства, ігнорує закони та Конституцію України. Настав час покласти цьому край!", - йдеться у зверненні до Порошенка та Гройсмана.

Громадські активісти стверджують, що наразі йдеться про "рейдерський захват" приміщень ОНМедУ, який здійснила медична мафія, "в лавах якої опинилася різнокольорова компанія: від колишніх довірених осіб Януковича та лідерів Партії регіонів в області до сьогоднішніх горе-опозиціонерів всіх гатунків".

"Звертаємось до вас з проханням взяти під особистий контроль ситуацію в Одеському Національному медичному університеті та сприяти поверненню його легітимного керівництва до роботи, звільненню ОНМедУ від рейдерів, сприяти Міністерству охорони здоров’я України у встановленні законності в університеті та реалізації заходів із нормалізації його роботи", - йдеться у зверненні.

Серед підписантів народні депутати Володимир Куренной, Давид Макарян, Марія Іонова, Олег Вєлікін, доктори медичних та юридичних наук, та ін.

Фото: звернення до Порошенка та Гройсмана

Нагадаємо, 20 лютого озброєні "тітушки" у балаклавах та із спеціальними металевими щитами в руках заблокували адмінбудівлю ОДМеДУ, не допустили туди членів наглядової ради вишу, а також членів ректорату на чолі з в. о. ректора Владленою Дубініною, яка має підписати проект кошторису університету на 2019 рік.

У грудні 2018 року Одеський національний медичний університет заявив про рейдерське захоплення ректорату. У МОЗ заявили, що будівлю взяли під охорону прибічники колишнього ректора вишу Валерія Запорожана.