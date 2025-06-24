Скандал вокруг собрания на Гусакова: полиция обратилась к украинцам с важным заявлением

"Сейчас правоохранители в рамках досудебного расследования проверяют, как именно организовывались сборы, как использовались средства и было ли злоупотребление доверием граждан", - сказано в сообщении.

В полиции просят всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24.

"Каждое свидетельство может быть важным для установления истины", - считают в полиции.

Кто такой Назарий Гусаков и что известно о скандале

31-летний житель Львова Назарий Гусаков, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), стал фигурантом громкого скандала. Его подозревают в возможных злоупотреблениях во время сбора средств на собственное лечение. Как сообщает РБК-Украина, сейчас открыто два уголовных производства, которыми занимаются полиция, журналисты и представители Офиса президента.

Гусаков имеет тяжелую форму редкого генетического заболевания, из-за которого почти не способен двигаться. Его жизнь поддерживается с помощью дорогостоящих препаратов, на которые ежемесячно требуется не менее 5 тысяч евро. Часть медикаментов обеспечивает городская власть, но мужчина неоднократно объявлял публичные собрания в соцсетях - заявлял о недостатке дозировки и необходимости прохождения реабилитации.

Однако в июне этого года вокруг собрания начали возникать вопросы. Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие прозрачной отчетности по расходам, повторное использование одних и тех же изображений для подтверждения покупки лекарств, а также старые упоминания об азартных играх в сообщениях самого Гусакова. Прямых доказательств нецелевого использования средств пока не обнародовано.