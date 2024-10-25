ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Скандал с МСЭК. Шесть руководителей прокуратуры решили уволиться, - Костин

Пятница 25 октября 2024 20:28
UA EN RU
Скандал с МСЭК. Шесть руководителей прокуратуры решили уволиться, - Костин Фото: Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Проверки и меры по предотвращению злоупотреблений в прокуратурах – продолжаются. В настоящее время шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По словам Генпрокурора Андрея Костина, в настоящее время продолжаются комплексные меры по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры. Он рассказал, что пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об освобождении от должностей.

Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии по выслуге лет, назначенные по решению суда.

Также продолжается служебное расследование правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.

Костин рассказал, что сегодня было проведено первое заседание независимой Комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.

"Я инициировал создание этой комиссии, чтобы повысить прозрачность процесса назначения на такие должности. Это один из первых элементов комплексной HR реформы органов прокуратуры, начатой в июле этого года. Комиссия будет оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов", - заявил Костин.

Кроме этого, Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре". Эти изменения помогут сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия.

Скандал с МСЭК в Украине.

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором указано о ликвидации МСЭК до 31 декабря.

Впоследствии глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать в ближайшее время .

Этому предшествовал ряд скандалов с руководителями областных МСЭК, в том числе с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой и "инвалидностью" прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры.

Также из - за этих скандалов генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура Офис Генпрокурора МСЭК
NEWS
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР в Россию: Bloomberg узнало детали
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР в Россию: Bloomberg узнало детали
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция