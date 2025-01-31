Скандал в "Молодом театре": коллектив просит отстранить Андрея Белоуса с должности директора

Актеры и работники театра опубликовали заявление, в котором подчеркивают, что без расследования и отстранения Билоуса с должности не могут чувствовать себя в безопасности на рабочем месте.

"Об этом говорили все кроме нас - тех, кто там работает. Вы имеете право осуждать нас за тишину, но мы призываем к пониманию и анализу, потому что дело касается не только репутации или страха потерять работу, а банальной личной безопасности. Пока открыто следствие, и человек находится на должности художественного руководителя, мы не можем чувствовать себя в безопасности в месте, которое мы привыкли называть своим вторым домом", - говорится в заявлении.

Команда театра также выразила опасения, что могут появиться слухи против них, в частности от сторонников Билоуса. В то же время, они уверяют, что не будут молчать и готовы действовать, чтобы поддержать справедливое расследование.

Они отмечают, что подали коллективное заявление в КГГА с требованием отстранить Билоуса с должности на период расследования.