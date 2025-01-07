Скандал в Минветеранов. Заместительницу министра уволили из-за унижения коллеги-защитника

Что известно о скандале

В середине декабря Евгений Шибалов, который занимал должность начальника Управления европейской интеграции и международного сотрудничества в Минветеранов, заявил о том, что подал заявление на увольнение. Сначала он публично не назвал причину такого решения, но уже 6 января опубликовал развернутый пост об этом.

"Оказалось, что у Минветеранов большие трудности с соблюдением п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины "О государственной службе", в которой говорится, что "каждый государственный служащий имеет право на уважение своего достоинства". Поскольку норма эта часто игнорируется. За неполные полгода из вдохновенных мотивационных речей руководства я узнал о себе много интересного. В частности, что я: "долбо**б", "ни**я не делаю", "занимаюсь какой-то ху**ой", - заявил Шибалов.

Пост Шибалова в Facebook (скриншот)

Он также отметил, что "терпел, сколько мог", но в конце концов написал заявление на увольнение. При этом Шибалов прямо в посте не указал, что речь идет о Руслане Величко-Трифонюк, но в комментариях на вопрос подписчиков ответил, что унижение достоинства было от женщины-руководителя.

"В армии мне как раз ни один командир, от сержанта до комбрига, грубого слова не сказал за два с половиной года", - написал в комментариях Шибалов.

Добавим, что Евгений был стрелком-гранатометчиком в 241 отдельной бригаде Сил территориальной обороны, прошел российский плен, а летом 2024 года ушел с военной службы.

Евгений воевал в составе 241 бригады (фото: Facebook/ Евгений Шибалов)

Какая реакция Минветеранов на инцидент

Почти сразу после публикации Шибалова о причинах увольнения появилась официальная реакция Минветеранов на эту ситуацию.

"6 января в социальных сетях и медиа была обнародована информация о неэтичном поведении в отношении государственного служащего в Министерстве по делам ветеранов Украины. Министерство категорически осуждает поведение, которое унижает честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и т.д. и никакие обстоятельства не могут быть оправданием", - написали в ведомстве.

Там также отметили, что каждый работодатель независимо от формы собственности должен создавать надлежащие условия для реинтеграции ветерана на рабочем месте.

"Руководством Минветеранов назначена служебная проверка с целью выявления фактов и обстоятельств, о которых указано в обнародованной информации. В Кабинет Министров Украины направлены документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции", - добавили в Министерстве.

7 января появилась информация, что Руслану Величко-Трифонюк уволили из Минветеранов.

Сообщение об увольнении Русланы Величко-Трифонюк (скриншот канала Правительство оnІіnе)

Добавим, что Руслана Величко-Трифонюк занимала должность заместителя министра по делам ветеранов Украины с июня 2024 года. Ранее она работала в Украинском ветеранском фонде, где развивала программы поддержки ветеранов и реализовывала много проектов, в частности по закупке "Байрактаров".

Руслана Величко-Трифонюк (фото: thepage.ua)