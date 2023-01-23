Скандал с закупками Минобороны: поставщик продуктов заявил о "преднамеренной манипуляции"

Так, в письме называют "недостоверной" информацию о компании как контрагенте Минобороны, которая в последнее время распространяется в СМИ.

"Приводится информация о том, что "Актив компании" якобы является "прокладкой", находится по адресу массовой регистрации, имеет уставный капитал в размере всего 1000 грн, реализует продукцию по завышенным ценам. Указанная информация недостоверна, направлена на дискредитацию "Актив компании" и Минобороны", - говорится в письме.

В компании заявляют, что там официально трудоустроено 187 работников, в ее владении находится более 2000 м² складских помещений и более 70 специализированных грузовых транспортных средств, а также что со складов ООО Актив компании ежедневно отгружается продуктов питания в объеме не менее 120 тонн.

Также в компании добавили, что фактическое местонахождение ООО Актив компании не соответствует юридическому адресу, и это объясняется целью сохранения жизни и здоровья работников предприятия, а также его производственных мощностей.

Комментируя сообщения СМИ о завышении цен на пищевые продукты, в частности стоимость яиц, в ООО Актив компании сообщили, что во время проведения соответствующей закупки, свои ценовые предложения на рассмотрение МО предоставили более 14 компаний и предложили цены от 151 грн до 162 грн за единицу услуги.

Как уверяют в компании, цена единицы услуги по каждому из восьми договоров МО, в том числе с ООО "Актив компани" в 2023 году составляет сейчас 145,8 грн.

Там пояснили, что сама услуга включает стоимость одного комплекта продуктов по Каталогу с перечнем продуктов более 400 наименований (что обеспечивает полноценное питание одного военнослужащего в сутки) и доставку по всей территории Украины, в частности, и в зону боевых действий.

"Согласно порядку применения Каталога пищевых продуктов, МО заказывает комплекты продуктов питания по Каталогу продуктов - это весь перечень пищевых продуктов, который входит в Каталог продуктов, и закупается как одно целое. Кроме того, в стоимость Услуги также входит освежение (обновление) фактически поставленных продуктов питания, у которых истекает срок хранения, путем их замены на аналогичные пищевые продукты свежего производства", - объясняют в компании.

В ООО "Актив компани" считают, что поэтому сравнение цен на отдельную единицу товара в любом супермаркете со стоимостью в контракте - неправильно и манипулятивно.

В компании также отметили, что цена на услуги по обеспечению пищевыми продуктами фиксируется на весь год и не может быть увеличена в случае сезонного подорожания тех или иных продуктов.

"С даты заключения договора ООО "Актив компани" не реализовало ни одно яйцо по цене 17 грн", - уверяют в компании.

В письме только сообщили, что заключению договора с Минобороны предшествовало проведение судебного товароведческого исследования в ННЦ ИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, согласно которому рыночная цена одного яйца составляет 9 грн за шт.

В ООО "Актив компан" также упомянули, что Кабмин по соображениям безопасности утвердил отдельный порядок оборонных закупок во время военного положения.

"Обнародование сейчас действующих контрактов компании ставит под угрозу дальнейшую безопасную работу наших производственных мощностей и жизни и здоровья наших сотрудников. А это более 180 человек", - отметили в компании.

В компании обратились в Минобороны и депутатов комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с призывом о расследовании утечки информации с ограниченным доступом и о принятии мер обеспечения работы предприятия.