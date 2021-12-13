Скандал із Гогілашвілі та нове ДТП із неповнолітнім водієм: новини за вихідні

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі вчинив скандал на блокпосту в ООС, президент США Джо Байден заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що Росія заплатить "жахливу ціну", якщо вторгнеться в Україну, в Луцьку неповнолітній на автомобілі в'їхав у натовп. Докладніше про те, що сталося у вихідні, 11-12 грудня, - у матеріалі РБК-Україна.

Замглави МВС влаштував скандал на блокпосту в ООС

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал у зоні ООС. У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як нібито Гогілашвілі на одному з блокпостів в зоні проведення операції Об'єднаних сил свариться з правоохоронцями, які попросили його надати документи для перевірки.

"Я вже три роки заступник міністра. Три роки! І сумно, що ти не знаєш. Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємно не буде", - казав на відео чоловік, який представлявся Олександром Гогілашвілі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо Олександра Гогілашвілі та вимагає його звільнення.

Байден - Путіну: заплатите жахливу ціну у разі вторнення в Україну

Президент США Джо Байден на цьому тижні провів двогодинну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним. Він йому сказав, що Росія заплатить "жахливу ціну", якщо вторгнеться в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

Також Байден попередив Путіна про руйнівні економічні наслідки. "Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну що, якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними", - сказав він.

Ломаченко переконливо переміг Коммі, відправляючи по ходу бою суперника на настил рингу

Василь Ломаченко здобув впевнену перемогу на ганцем Річардом Коммі, уклавши противника на ринг у сьомому раунді, але бій тривав усі дванадцять. У підсумку перемогу все одно присудили українцю.

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У Луцьку неповнолітній на автомобілі в'їхав у натовп, є потерпілі

У неділю, 12 грудня, у Луцьку неповнолітній водій в'їхав у натовп пішоходів. В результаті події постраждали чотири людини, серед яких - дитина.

Інцидент стався близько 15:00 на проспекті Соборності. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульної поліції, скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, які перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора, після чого врізався в дерево.

Сніг, зливи та сильний вітер: де в Україні найсильніше зіпсується погода

Погода в Україні суттєво зіпсується у понеділок, 13 грудня. Місцями очікуються сильні дощі, сніг, вітер буде по всій території поривчастим, 7-12 метрів на секунду, а температура - низькою.

Читайте докладний прогноз погоди в матеріалі Styler.