Скандал в "Барселоні": поліція обшукала головний офіс клубу

Як наголошується в публікації, обшуки пов'язані зі справою про корупційні дії колишнього президента клубу Хосепа Бартомеу. Слідство стверджує, що він укладав угоди від імені клубу в цілях отримання особистого прибутку.

зокрема, в 2020 році Бартомеу найняв фахівців для оцінки репутації президента та інших керівників клубу, а також щоб зганьбити ряд діючих і колишніх гравців через соціальні мережі.

У лютому 2020 року з'ясувалося, що компанія I3 Ventures розмістила наклепницькі коментарі стосовно колишніх гравців, кандидатів на виборах і навіть нинішніх гравців клубу та їх оточення.

Все це призвело до відходу кількох керівників з серйозними звинуваченнями на адресу ради директорів, наприклад, віце-президента Емілі Руза, одного з довірених осіб Бартомеу.

Нагадаємо, іспанська газета розкрила деталі великого контракту з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі, який отримає понад півмільярда євро.

Як повідомляло РБК-Україна, форвард Барселони Ліонель Мессі встановив рекорд клубу за кількістю матчів в чемпіонаті Іспанії. Він вийшов на перше місце за показником, обійшовши легенду каталонців Хаві.